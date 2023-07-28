Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimdir? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu ne zaman, nerede çekildi?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. The Birth of a Legend adıyla vizyona giren film sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi hakkında detaylı bilgiler...
1950 yılında kendi ülkelerinde Uruguay'a kaybettikleri Dünya Kupası finalinden beri Brezilya'da Dünya Kupası şampiyonluğu, adeta ulusal bir mesele haline gelmiştir. Fakir bir çevrede büyüyen ve hiç kimseye benzemeyen oyun tarzıyla herkesi şaşırtan 17 yaşındaki Pelé, 1958'de İsveç'te düzenlenecek şampiyona yaklaşırken ülkenin umutlarını hiç beklenmedik bu genç adam sırtlayacaktır.
Kevin de Paula - Pelé, 13-17 yaş arası
Leonardo Lima Carvalho - 10 yaşındaki Pelé
Seu Jorge - Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası
Mariana Nunes - Celeste, Pele'nin annesi
Vincent D'Onofrio - Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü
Milton Gonçalves - Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci
Diego Boneta - José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı
Colm Meaney - George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü
Felipe Simas - Garrincha, Brezilyalı futbolcu
Fernando Caruso - Zito, Brezilyalı futbolcu
Rodrigo Santoro - Brezilyalı spiker
Pelé - Otel lobisinde oturan adam
2016 yapımı olan film, tamamen Brezilya'da çekildi.