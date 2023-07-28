Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimdir? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu ne zaman, nerede çekildi?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. The Birth of a Legend adıyla vizyona giren film sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi hakkında detaylı bilgiler...

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU KONUSU

1950 yılında kendi ülkelerinde Uruguay'a kaybettikleri Dünya Kupası finalinden beri Brezilya'da Dünya Kupası şampiyonluğu, adeta ulusal bir mesele haline gelmiştir. Fakir bir çevrede büyüyen ve hiç kimseye benzemeyen oyun tarzıyla herkesi şaşırtan 17 yaşındaki Pelé, 1958'de İsveç'te düzenlenecek şampiyona yaklaşırken ülkenin umutlarını hiç beklenmedik bu genç adam sırtlayacaktır.

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI

Kevin de Paula - Pelé, 13-17 yaş arası

Leonardo Lima Carvalho - 10 yaşındaki Pelé

Seu Jorge - Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası

Mariana Nunes - Celeste, Pele'nin annesi

Vincent D'Onofrio - Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü

Milton Gonçalves - Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci

Diego Boneta - José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı

Colm Meaney - George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü

Felipe Simas - Garrincha, Brezilyalı futbolcu

Fernando Caruso - Zito, Brezilyalı futbolcu

Rodrigo Santoro - Brezilyalı spiker

Pelé - Otel lobisinde oturan adam

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2016 yapımı olan film, tamamen Brezilya'da çekildi.



