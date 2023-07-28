MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimdir? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu ne zaman, nerede çekildi?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimdir? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu ne zaman, nerede çekildi?

28.07.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi 28 Temmuz Cuma akşamı Kanal D erkanlarında yer alacak. Orijinal adı, Pele: Birth of a Legend olan film biyografi, dram ve spor türlerini ele alıyor. Ünlü futbolcunun gerçek hayat hikayesinden uyarlanan film başarılı yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimdir? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu ne zaman, nerede çekildi?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. The Birth of a Legend adıyla vizyona giren film sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi hakkında detaylı bilgiler...

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU KONUSU

1950 yılında kendi ülkelerinde Uruguay'a kaybettikleri Dünya Kupası finalinden beri Brezilya'da Dünya Kupası şampiyonluğu, adeta ulusal bir mesele haline gelmiştir. Fakir bir çevrede büyüyen ve hiç kimseye benzemeyen oyun tarzıyla herkesi şaşırtan 17 yaşındaki Pelé, 1958'de İsveç'te düzenlenecek şampiyona yaklaşırken ülkenin umutlarını hiç beklenmedik bu genç adam sırtlayacaktır.

pele film

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI

Kevin de Paula - Pelé, 13-17 yaş arası

Leonardo Lima Carvalho - 10 yaşındaki Pelé

Seu Jorge - Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası

Mariana Nunes - Celeste, Pele'nin annesi

Vincent D'Onofrio - Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü

Milton Gonçalves - Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci

Diego Boneta - José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı

Colm Meaney - George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü

Felipe Simas - Garrincha, Brezilyalı futbolcu

Fernando Caruso - Zito, Brezilyalı futbolcu

Rodrigo Santoro - Brezilyalı spiker

Pelé - Otel lobisinde oturan adam

pele filmi

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2016 yapımı olan film, tamamen Brezilya'da çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi de tanıdık çıktı! Meğer Sefirin Kızı'nın yıldızıymış Eşi de tanıdık çıktı! Meğer Sefirin Kızı'nın yıldızıymış
40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Avukatından açıklama geldi 40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Avukatından açıklama geldi
Doğum günü pozlarıyla dikkat çekti! Yaşını duyanlar inanamadıDoğum günü pozlarıyla dikkat çekti! Yaşını duyanlar inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Pele pele bir efsanenin doğuşu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.