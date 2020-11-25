Pele'den Maradona'nın ölümü sonrası ilk sözler

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Harika bir arkadaşı kaybettim ve dünya bir efsaneyi kaybetti. Hala söylenecek çok şey var ama şimdilik Allah aile üyelerine güç versin. Umarım bir gün gökyüzünde birlikte top oynayabiliriz." dedi.

Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti.



