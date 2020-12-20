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Pele'den Messi'ye tebrik mesajı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.12.2020 11:15 | Son Güncelleme

Pele rekoruna ortak olan Messi'yi kutladı. Brezilyalı efsane Arjantinli futbolcu için, "Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pele'den Messi'ye tebrik mesajı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kendisine ait aynı kulüple en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için tebrik mesajı yayımladı.

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Messi'yi kutlayan Pele, "Kalbiniz aşkla dolu olduğunda yolunuzu değiştirmek zordur. Senin de yaptığın gibi aşık olduğun formayı her gün giymenin neler hissettirdiğini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadığını da biliyorum. Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler. Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

İspanya liginde Valencia ile oynanan maçta attığı golle Barcelona forması altında 643. kez rakip ağları havalandıran Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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