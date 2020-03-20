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Pele son noktayı koydu! Messi mi Ronaldo mu?

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2020 22:27 | Son Güncelleme

Bazı otoriteler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Pele'den iddialı bir açıklama geldi. Messi mi Ronaldo mu sorusunun cevabını açıkladı.

Pele son noktayı koydu! Messi mi Ronaldo mu?

Bazı otoriteler tarafından dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Pele'den ortalığı alevlendirecek bir açıklama geldi. Yaklaşık 10 yıldır süregelen "Messi mi Ronaldo mu?" tartışmasına Pele'de katıldı. Katıldığı bir Youtube programında kendisine sorulan "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna çok net bir cevap verdi.

evet

"BENCE RONALDO FAKAT..."

Pele, "Bence Ronaldo, Messi'den daha iyi bir futbolcu. Messi daha yetenekli olabilir ama Ronaldo bir bütün gibi duruyor. Tabii Messi'yi de gözardı etmemek lazım. O da çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BEN HİÇ KIYASLANMADIM"

Tarihin en iyi oyuncusu olup olmadığını sormaları üzerine ise "Cevaplaması zor bir soru. Zico, Ronaldinho, Ronaldo'yu unutamazsın… Avrupa'da Beckenbauer, Cruyff vardı… Bu oyuncular hep birbiriyle kıyaslandı. Ben hiç kıyaslanmadım. Bu da sorunun cevabını ortaya koyuyor." dedi.

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pele messi ronaldo

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