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  4. Pelin Akil bornozunu çıkarıp attı! Kendisini mayoyla karın içine bıraktı

Pelin Akil bornozunu çıkarıp attı! Kendisini mayoyla karın içine bıraktı

24.01.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki mayoyla kara atlama akımına uydu. Mayo giyip bahçesine çıkan oyuncu, kendisi karların üzerine attı.

Rol aldığı dizi ve reklam projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

KENDİSİNİ KARIN İÇİNE BIRAKTI

Neredeyse Türkiye'nin yarısını etkisi altına alan kar yağışı zaman zaman eğlenceli anlara da sahne oldu. Pelin Akil de mayosunu7 giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti. O anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı.

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Akil'in kısa sürede binlerce görüntüleme alan videosunu gören Özlem Ada Şahin "Delisin bak" yorumunu yaparken Berfu Yenenler de "Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?" yazdı.

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Pelin Akil Instagram
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