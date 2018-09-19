Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

Oyunculuklarının yanı sıra sosyal medyada paylaştıkları videolarla gündeme gelen Pelin Akil'in eşi Anıl Altan askere gitti.

Oyuncu, askerlikten önce evde saçlarını ve sakalını kesti.

Pelin Akil, geçen gün bir kafede kavga ettikleri yönündeki haberlerden sonra eşini askere uğurlarken çekilen fotoğrafını "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Bedelli askerlikten faydalanan Anıl Altan 21 günlük zorunlu görev için birliğine teslim oldu.



