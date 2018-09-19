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Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın fenomen çiftinin zorunlu ayrılığı... Oyuncu Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

Oyunculuklarının yanı sıra sosyal medyada paylaştıkları videolarla gündeme gelen Pelin Akil'in eşi Anıl Altan askere gitti.

Oyuncu, askerlikten önce evde saçlarını ve sakalını kesti.

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Pelin Akil, geçen gün bir kafede kavga ettikleri yönündeki haberlerden sonra eşini askere uğurlarken çekilen fotoğrafını "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Bedelli askerlikten faydalanan Anıl Altan 21 günlük zorunlu görev için birliğine teslim oldu.

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Pelin Akil Pelin Akil ile Anıl Altan Pelin Akil ve Anıl Altan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
YİĞİDİ ASKER OLMUŞ. 21 GÜNLÜK PARALI ASKER. ÇOK YİĞİT MAŞALLAH...
Heee canım hee senin eşin 21 günlük bir yiğitçik.
biter mi be 21 gün :)))
Vah vah 21 güne hala askerlik diyorlar. Sıkılmadan
Ne yiğitmiş be!
bedelli yigitim benim :)
aferin askere gitmiş yiğiti aferin ona
Bedelli olarak aslanlar(!) gibi yapar 21 gün. Parası var nasılsa.
yiğit mi?????
vah vah. şimdi 21 günlük uzuuuun ayrılık nasıl da zor gelecek garibime.. halbu ki normal vatandaşın evladı gibi rahat mı. gidip 12 ay gibi kısacık sürede hemen geliyorlar. yiğidi de asker olmuş hatunun... vay anasına be..
vatan kurtarmaya gitti 18 günlügüne
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