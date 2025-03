Seren Serengil'in kardeşi Timur Ilkka Serengil Türkiye'ye geldi! Görenler aynı şeyi söyledi! ''Genetiği iyiymiş''

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan Seren Serengil şimdi de babası Öztürk Serengil'in başka bir evliliğinden dünyaya gelen oğlu Timur Ilkka Serengil ile gündem oldu.

Annesi ile Finlandiya'da da yaşayan Timur Ilkka Serengil Türkiye'ye gelip ablası ile buluştu. İki kardeş sosyal medyada yan yana paylaştıkları kare ile kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Seren Serengil kardeşi ile paylaştığı karesine; ''Kardeşim geldi. Öztürk'ün iki ayrı evliliğinden baba bir anne ayrı. İki ayrı coğrafyada yaşıyoruz. Onun annesi Finli bu yüzden Finlandiya'da yaşıyor. Biliyorsunuz Finlandiya dünyanın en mutlu ülkeleri arasında bu senede 8. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

Bizde mutsuz ülkelerin birincisiyiz. Fin televizyonları bizi veriyormuş. Üzülüyorum abla merak ediyorum seni dedi.. Babam ölünce Finlandiya'ya yerleştiler şu an o kadar mutluyum ki onlar için.. en azından onlar mutlu... Çok özlemişim babamdan bana yadigar onlar.. Sabah babama ziyarete gideceğiz. Sonrada dönüyor içim buruk..'' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Seren Serengil'in kardeşi Timur'u görenler aynı şeyi söyledi. Sosyal medyada; 'Genetiği iyiymiş', 'Kardeşi çok yakışıklı', 'Gözler aynı' gibi yorumlar yapıldı.