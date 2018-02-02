Pelin Akil köpeğini korumak için öyle bir şey yaptı ki...

Köpeği Herkül’ün üzerine titreyen oyuncu Pelin Akil iddialara göre evinde çok ciddi bir kaza geçirdi.

Gazeteci Bilal Özcan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre güzel oyuncu Pelin Akil’in evinde olduğu bir sırada ayağı halıya takıldı ve olanlar oldu. Çok sevdiği köpeği Herkül’ün üzerine düşmemek için hamle yapan Pelin Akil, salondaki cam sephanın üzerine düştü.

Eli kesilen ve eline dikiş atılan güzel oyuncu yaşadığı kaza sonrasında yaptığı açıklamada; “Herkül'ün üstüne düşseydim çok daha kötü olabilir, o zarar görebilirdi. Benim yaralanmam önemli değil” şeklinde konuştu.

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