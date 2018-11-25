Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikizleri olacak

Dört aylık hamile olan güzel oyuncu Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşadı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirdi.

Ünlü çiftin, kıyafet ve oda hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Cinsiyetlerinin kız olduğunu öğrenen mutlu çift, haberi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ALLAH BANA HEDİYE ETTİ"

İşte ünlü çiftin ikiz bebek müjdesi:

"İşte size Pazar sürpriz. Bu gördüğünüz fotoğrafta şaşkınlığımızın ve mutluluğumuzun ikiye katlandığı an...Küçüklüğümden beri içimden geçirirdim ikizlerim olsun, @anilaltann @minelaltann ikizlerini, aralarındaki bağı hissettikçe bu isteğim katlanarak artıyordu, içimden nasıl geçirmişsem Allah bana hediye ediyor tek yumurta ikizlerimizi.

Şimdi ise Allah'tan tek dileğimiz sağlıklı bi şekilde onları kucağımıza almak. Biz de herkese duyurmak için kendimizi zor tutuyoruz, bu içimizde tuttuğumuz mutluluk içimizden taşıyor ama sağlıklarının iyi olduğunu öğrenmek için hep tüm sessizliğimiz. Bizi anlayacağınızı biliyoruz. Bi maşallahınızı alırız. Şimdilik kız diyor doktor ablamız ama yanılma payı olurmuş, aman sağlıklı olsunlar da"

