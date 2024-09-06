Pelin Akil Yalı Çapkını setinden paylaştı! Ferit ve Diyar'dan ilk poz

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını üçüncü sezon çekimlerine geçen hafta başladı. İki yıllık zaman atlaması sonrası dizide Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran’ın hayatına giren Sinan’a Cem Söküt hayat verirken, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit’in gözdesi Diyar’ı canlandıracak oyuncunun da Pelin Akil olacağı öğrenilmişti. Diyar ve Ferit ikilisinden ilk paylaşım geldi.

YALI ÇAPKINI'NA DAHİL OLDU

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni sezonda yenilenmiş hikayesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. OGMPictures’ın patronu Onur Güvenatam, titizlikle hazırladığı diziye yeni bir soluk getiriyor. Dizide iki yıllık zaman atlamasının ardından Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit’in değiştiğini ve hayatına Diyar’ın girdiğini göreceğiz. Diyar rolü için ünlü oyuncu Pelin Akil dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

DİYAR VE FERİT'TEN İLK PAYLAŞIM

Sevilen oyuncu Pelin Akil Diyar rolüne hayat verdiği Yalı Çapkını setinde ilk gününü geride bıraktı. Dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile poz veren ünlü oyuncu Instagram hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Diyar ve Ferit'in ilk pozu dizinin hayranlarından büyük ilgi gördü.