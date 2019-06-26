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Pelin Derya Bilgiç: Bu sene neden madalya olmasın?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Pelin Derya Bilgiç, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk hedeflerinin Olimpiyatlara kalmak olduğunu belirterek, “Bu sene neden madalya olmasın? Yaptığımız hazırlık maçlarında verdiğimiz sinyallere göre buna kapasitemiz var” dedi.

Pelin Derya Bilgiç: Bu sene neden madalya olmasın?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ile Sırbistan ortaklığında 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu'nda İtalya, Macaristan ve Slovenya ile mücadele edecek. Bu turnuva öncesinde milli oyuncu Pelin Derya Bilgiç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Bilgiç, performanslarının git gide arttığını söyledi. Gruptaki rakipler hakkında da görüşlerini ifade eden genç basketbolcu, “Avrupa Şampiyonası’nda sürpriz takımlar ortaya çıkabiliyor.

O yüzden bütün takımlara aynı önemi verip, aynı ciddiyetle konsantre olmak lazım. İlk olarak İtalya ile oynayacağız. Slovenya ve Macaristan hafife alınacak rakipler değil. Slovenya ile daha önce hazırlık maçları oynadık. Onların da kalitesinin farkındayız. Macaristan ile hazırlık turnuvasında onların devşirme oyuncuları olmadan karşılaştık. Kalite olarak iyilerdi. Grubumuzdaki maçlar iyi olacak. Yenilmeyecek takımlar değil. Üç maçı da kazanırsak çok büyük avantaja sahip olacağız” diye konuştu.

"BU SENE NEDEN MADALYA OLMASI?"

Turnuvadaki hedefleri için ise 25 yaşındaki basketbolcu, şunları söyledi:

“Herkes final oynamak ister. Çok büyük mutluluk olur bizim için. Hedefleri adım adım konuşmak gerekiyor. Bizim hedefimiz ilk olarak Olimpiyatlara kalabilmek. Bunun için turnuvada 5., 6. olmak. Ama bizim hedefimiz bundan daha da büyük. Bu sene neden madalya olmasın? Yaptığımız hazırlık maçlarında verdiğimiz sinyallere göre buna kapasitemiz var diye düşünüyorum. Olursa ben şaşırmam açıkçası.”

"TECRÜBESİZ OLDUĞUMUZ YERLERİ ENERJİMİZLE KAPATACAĞIZ"

Takım olarak avantajlarının herkesin birbirini tanıması olduğunu belirten Pelin Bilgiç, “Uzun senelerdir beraber oynuyoruz. Altyapılardan beri beraberiz. Özellikle bu jenerasyon tamamıyla öyle diyebilirim. Bu çok büyük avantaj. Tecrübesiz olduğumuz noktalar var genç olmamızın verdiği durumdan dolayı. Ama bunu enerjimizle kapatmaya çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
a milli kadın basketbol takımı letonya sırbistan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pivot pozisyonunda hollingsworth ve stokes var, niye madalya olmasın demi, acı madalya ...!
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