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Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti taşındı! 'Fiyatlar uçmuş'

27.10.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti taşındı! 'Fiyatlar uçmuş'

Avrupa Yakası'na taşınmak isteyen Pelin Karahan ile Bedri Güntay yine Anadolu Yakası'nda kaldı. "Fiyatlar uçmuş" diyen ünlü çiftin Avrupa Yakası planı başka bahara kaldı.

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay’la önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Kahve keyfi yapan çift, ayaküstü soruları yanıtladı.

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Daha önce taşınmak için ev ararken görüntülenen oyuncu, "Bulduk ve taşındık. Avrupa Yakası'na geçecektik, çok istiyorduk ama yine Anadolu Yakası'nda kaldık. Annelerimiz o tarafta, çocukların okulu o tarafta. Fiyatlar uçmuş gitmiş. Bildiğimiz yerde kaldık" ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan, "Yeni sezonda ekranlarda olacak mısınız?" sorusuna ise "Çok fazla iş geliyor. Dijital ve televizyon için görüşüyorum. İkisi aynı anda olabilir. İyi kadro ve iş olduğu zaman ekranlarda oluyorum" yanıtını verdi.

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