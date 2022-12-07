Pelin Karahan'ın son haline yorum yağdı! "O masum kız gitti vamp bir kadın geldi..."

Bedri Güntay ile 8 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

Geçen günlerde estetik açıklamasıyla konuşulan Karahan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, katıldığı bir geceden karelerini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Önceki halin gerçekten çok güzeldi" derken bir başkası "O masum kız gitti vamp bir kadın geldi yerine" ifadelerini kullandı.





