Pelin Karahan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay oldu

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisinde 'Aslı' karakterine hayat veren ve dizi sayesinde popülerliği yakalayan güzel oyuncu Pelin Karahan son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almıştı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa yüzündeki değişimle dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Kenan Doğulu konserinde görüntülenen ünlü oyuncunun yüzündeki morluklar merak edildi.

GazeteMagazin'in haberine göre; ünlü oyuncu yüzündeki morlukların sebebini yaptırdığı vitamin iğnelerinden kaynaklı olduğu söyledi.

2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kavak Yelleri ile tanınan Pelin Karahan, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Güzel oyuncu Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenmişti.Fakat Bekiroğlu ile ayrılık kararı alıp 2013 senesinin Kasım ayında boşanmıştı.

Karahan, 24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda hayatını birleştirmişti. Güzel oyuncunun bu evliliğinden iki çocuğu var.



