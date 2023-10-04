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Pelin Karahan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay oldu

04.10.2023 15:53 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde hayat verdiği Aslı karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pelin Karahan son olarak yüzündeki değişimle gündem oldu. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisinde 'Aslı' karakterine hayat veren ve dizi sayesinde popülerliği yakalayan güzel oyuncu Pelin Karahan son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almıştı.

Pelin Karahan' 4

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa yüzündeki değişimle dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Kenan Doğulu konserinde görüntülenen ünlü oyuncunun yüzündeki morluklar merak edildi.

pelin karahan

GazeteMagazin'in haberine göre; ünlü oyuncu yüzündeki morlukların sebebini yaptırdığı vitamin iğnelerinden kaynaklı olduğu söyledi.

Pelin Karahan' 2

2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kavak Yelleri ile tanınan Pelin Karahan, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Pelin Karahan' 3

Güzel oyuncu Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenmişti.Fakat Bekiroğlu ile ayrılık kararı alıp 2013 senesinin Kasım ayında boşanmıştı.

Pelin Karahan 5

Karahan, 24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda hayatını birleştirmişti. Güzel oyuncunun bu evliliğinden iki çocuğu var.

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