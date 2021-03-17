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Pelin Öztekin'den çağrı! Bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor

17.03.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Pelin Öztekin'den çağrı! Bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor

Geçtiğimiz hafta babası Rasim Öztekin'in vefatıyla sarsılan Pelin Öztekin, Twitter hesabından çağrıda bulundu. Öztekin, usta oyuncunun, Galatasaray-Başakşehir maçında çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Babamın bu güzel karesini yakalayan foto muhabir arkadaş benimle iletişime geçebilirse çok sevinirim" ifadelerini kullandı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz hafta pazar günü kalp krizi geçirdi. Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

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PELİN ÖZTEKİN'DEN ÇAĞRI

Babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu Pelin Öztekin, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Öztekin, babasının Galatasaray maçında bu fotoğrafını çeken kişiyi aradını duyurdu.

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34 yaşındaki oyuncu, "Babamın bu güzel karesini yakalayan foto muhabir arkadaş abi benimle iletişime geçebilirse çok sevinirim. Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü haline ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

"SEN YİNE ERKEN DAVRANDIN KAPTAN!"

Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde duygusal bir yazı kaleme almıştı. Babasıyla yer aldığı fotoğraflarını paylaşan Öztekin, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti:

Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına “kal benimle, ben daha o kadar büyümedim” diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan!
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Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba...

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Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben “offf baba yaaa” diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın.

Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam. Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak.

Elveda sana benim daimi yol göstericim.. İyi ki senin kızınım, İyi ki sen Babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum... Seni çok ama çok seviyorum Rasoş’um...

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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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