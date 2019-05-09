Pelin Yüce Falay: Gençlerimiz bizi gururlandırdı

Venüs Sultan Ligi’nde 11. şampiyonluğunu alan ve sezonu iki kupa ile kapatan Vakıfbank kadın voleybol takımının Genel Menajeri Pelin Yüce Falay, sezonu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.
Gurur duydukları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Yüce, “Çok mutluyuz. Son geçirdiğimiz iki sene enteresan oldu. Üst üste 2 Avrupa, 2 Dünya ve 2 de Türkiye Şampiyonluğu kazandık. Bunun gururunu yaşıyoruz haklı olarak. Bu sene gençlerimize fırsat vermek istemiştik. Onların başarısı bizi ayrı bir şekilde gururlandırıyor ve geleceğe dair bizi çok fazla umutlandırıyor. Biz uzun süredir çok fazla oyuncu değiştirmiyoruz. Çalıştığımız isimlerle uzun süre çalışıyoruz. Bu sene bazı vedalar oldu bu da bizi biraz duygulandırdı. Umarım önümüzdeki sene de kupaları aynı şekilde kazanır ve siz basın mensuplarının karşına çıkma fırsatı buluruz” dedi.
"MİLLİ TAKIM'DAN DERECE BEKLİYORUZ"
Eylül ayında ülkemizde gerçekleşecek olan şampiyonadan milli takımın dereceyle ayrılacağına inandığını belirten Falay, “Türkiye’de bir Avrupa şampiyonası en son 15-16 sene önce olmuştu. Neslihan ve Gözde gibi isimlerin voleybolu bırakması Milli takımızı biraz güç anlamında aşağıya çekti gibi görünse de gerçekten çok parlak gençlerimiz var. Onlara şans tanındığı zaman başaramayacakları şey yok. Biz de dolayısıyla bu sene onu yapmak istedik. Biz sadece kupalar kazanmak için değil, Türk voleyboluna hizmet için de buradayız. Milli takıma hizmet için buradayız. Eylül ayında güzel bir turnuva izleyeceğimiz ve kızlarımızın, gençlerimizin bizi bir takım sürprizlerle karşılayacağını bekliyoruz. Derece bekliyoruz onlardan” şeklinde konuştu.
"HEP FİNALLERİN TAKIMIYIZ"
Gençleşmeye gittikleri sezonda iyi işlere imza atıklarını söyleyen Falay, “ 4 Avrupa 3 dünya şampiyonluğu kazanmış bir kulüpte Avrupa’da bu sene şampiyonluk yerine üçüncülük geliyorsa kimse beğenmiyor doğal olarak. Üst üste Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandık. Biz gençleştiğimiz senede 1 Türkiye, 1 Dünya Şampiyonluğu ve ayrıca Avrupa üçüncülüğü geldi. Avrupa’da yarı finalde elendiğimiz maçta çocuklar ellerinden gelenin en iyisi yaptılar. Biz gururluyuz. Her zaman finallerdeyiz. Bu da istikrarımızın bir göstergesi. Biz her zaman finallerin takımıyız. Sporda kazanmanın yanında kaybetmek de var. Önemli olan hep finalde olmak. Biz de 10 senedir hep finallerdeyiz. Bizim de farkımız bu aslında” yorumunu yaptı.
"BU ÇOCUKLAR FARKLI BİR SEVİYEDE"
Kulüpte herkes kendi işini yaptığının altını çizen Falay, “Bu kulübün en büyük başarısı herkesin kendi işini yapıyor olması. Ben bir genel menajerim. Eski bir voleybolcu olarak teknik adamın işine karışmaya çalışırsam, burada bir karmaşa olur. Burada unvanınızda ne yazıyorsa herkes o işi yapıyor. Tabii ki dost sohbetlerinde paylaşımlar yapıyoruz ama hiçbir zaman ben olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım gibi tabir kullanılmıyoruz. Ben 12 sene önce voleybolu bıraktım. O zamanki oyun ile şu anki oyun arasında çok fark var. Farklı bir seviyede bu çocuklar. Bu yüzden başarı geliyor zaten” açıklamasını yaptı.
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