Pelitözü Gölpark’ı İl Özel İdaresi geri aldı

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta, belediye mücavir alanı içinde bulunan ve 2015 yılında masrafları nedeniyle belediye devredilen Pelitözü Gölpark, bugün İl Genel Meclisi’ndeki oylama sonunda İl Özel İdaresi geri aldı.

Bilecik İl Genel Meclisi Temmuz ayı ilk birleşimi Meclis Başkanı Osman Yılmaz Başkanlığında İl Özel İdare Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gündemin ilk maddesi olarak Bilecik İl Özel İdaresinin norm kadrosunda yer alan merkez ilçe Özel İdare Müdürlüğü kadrosunun iptal edilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Meclisin ikinci gündem maddesi olan Bilecik merkez Pelitözü Gölpark mesire alanının Bilecik Belediyesine tahsisine ilişkin 27 Aralık 2014 tarih ve 2014/214 sayılı kararala Gölpark mesire alanının protokolün kabulüne ilişkin 9 Ocak 2015 tarih ve 2015/10 sayılı kararın iptal ederek, tahsis protokolünün iptali talebi ile ilgili komisyondan gelen raporun görüşülmesi oldu. İmar ve Bayındırlık Komisyondan gelen rapora komisyon üyesi CHP’li Janrat Karaahmet ile İYİ Partili Orhan Uğur ’şerh’ koydular. Bu ’şerh’ nedenlerin okunmasının ardından Pelitözü Gölpark, İl Özel İdare geri alınması AK Parti ve MHP’li üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu gündem maddesi sonrası meclisin ilk birleşimi sona ererken, ikinci birleşim yarın saat 11:00’da aynı salonda olacağı söylendi.

