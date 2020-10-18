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Pelkas: Felsefem, takıma katkı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Pelkas, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Pelkas: Felsefem, takıma katkı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Pelkas, ağları sarstığı Göztepe maçının sonrasında konuştu.

Fenerbahçe forması altında ilk maçında ilk golünü atan Pelkas 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini ifade etti. Amacının takıma yardımcı olmak olduğunu kaydeden Pelkas, "İlk maçımda kazandığımız için ve ben de gol atarak bu galibiyete yardımcı olduğum için çok mutluyum. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum. Ama ben bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Felsefem takıma yardımcı olabilmek." dedi.

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