SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Pelkas: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum"

Pelkas: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2021 22:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Pelkas, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Pelkas: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum"

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, ağları sarstığı ve 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçının sonrasında konuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Yunan oyuncu, "Ben burada çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Hergün daha iyisini gerçekleştirmek istiyorum, daha iyisini yapımak istiyorum. En önemlisi takıma yardımcı olmak. İlk yarı çok iyi değildik, golü attıktan sonra pozisyonlar verdik. Neticede oyunu kontrol ettik ve özellikle 2. yarıda pozisyon vermedik. Geliştirmemiz gereken taraflar da var." ifadelerini kullandı.

Oynadığı pozisyonun önemli olmadığını belirten Pelkas, "Futbol oynamayı gerçekten çok seviyorum. Hocam beni nerede görevlendirirse görevlendirsin, benim amacım hep oynamak. Ben sahada olduğumda amacım takımıma yardımcı olmaktır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
F.Bahçe'den kritik 3 puanF.Bahçe'den kritik 3 puan
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı
Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı
Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi
Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi
Cimbom İrfan Can'ın peşinde
Cimbom İrfan Can'ın peşinde
Ismail Aissati Adana Demirspor'da
Ismail Aissati Adana Demirspor'da
F.Bahçe'den kritik 3 puan
F.Bahçe'den kritik 3 puan
'Rekor ücretle geldi, bedavaya gidiyor!'
'Rekor ücretle geldi, bedavaya gidiyor!'
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
ÖZET | Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor
F.Bahçe'den kritik 3 puan
Fenerbahçe - Alanyaspor maçında VAR çizgisi tartışma yarattı
F.Bahçe - Alanyaspor maçında tartışmalı VAR çizgisi
İngiliz basını: Mesut rekor ücretle geldi, bedavaya gidiyor!
'Rekor ücretle geldi, bedavaya gidiyor!'
Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık ne kadar kazanacak?
Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık ne kadar kazanacak?
Mesut Özil’in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt’ten transfer açıklaması
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.