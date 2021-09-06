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Pelkas, kadın gazetecinin yanında idrarını yaptı!

06.09.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın PAOK döneminde saha kenarına idrarını yaptığı görüntüler gündemi salladı. Avrupa Ligi'nde Olimpik Donetsk karşılaşmasında reklam panolarının arkasına geçen Pelkas, idrarını yaptı. O anlara tanıklık eden kadın gazeteci de yönünü değiştirdi.

Pelkas, kadın gazetecinin yanında idrarını yaptı!

Fenerbahçe 'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın PAOK forması giydiği zamandan bir görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Sarı laccivertlilerin 27 yaşındaki futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Donetsk maçında ısınma esnasında birden reklam panolarının oraya gitti. Pelkas, yanında bulunan kadın gazeteciye aldırış etmeden idrarını reklam panolarının arkasına yaptı.

KADIN GAZETECİ NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Pelkas'ın bu hareketini saha kenarında maçı takip etmek için gelen gazeteciler gülerek karşıladı. Orada bulunan bir kadın gazetecisi arkasını dönerek Pelkas'ın idrarını yapmasını izlemekten kaçındı. Diğer bir gazeteci ise bu anların fotoğrafını yakalamakla meşguldü. Sosyal medyada bir anda gündem olan bu görüntü herkesi şaşkına çevirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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