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Pellegrini silahlı saldırganlar tarafından soyuldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini, ülkesi Şili'de silahlı saldırganlarca soyuldu.

Pellegrini silahlı saldırganlar tarafından soyuldu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, başkent Santiago'da eşi ve arkadaşlarıyla bir restorana giden Pellegrini, silahlı soyguncuların saldırısına uğradı.

64 yaşındaki Pellegrini'nin eşinin çantasını alan soyguncular, çalıntı bir araçla olay yerinden kaçmaya çalışırken polisle karşı karşıya geldi. Polis, kendilerine ateş açan soyguncuların kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu.

Yanındakilerle berber olaydan yaralanmadan kurtulan Pellegrini, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şili polisine, hızlı ve cesur müdahalesinden dolayı teşekkür ediyorum. Destek veren insanlara minnettarım. Umarım suçla mücadele için polise daha fazla yetki verilir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manuel Pellegrini Şili west ham united

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