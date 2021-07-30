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"Pembe tulumlu" arıcı, ürettiği organik balı kendi markasıyla satıyor

30.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de arıcılık yapan 43 yaşındaki İlknur Çakmak, zengin floraya sahip bölgelere kurduğu 400 kovanıyla geleneksel arıcılık mesleğini sürdürüyor - Arıcı İlknur Çakmak: - "Doğru ürün üretiyorum. Ürettiğim ürünleri doğru kullandırtmak adına hedeflerim var. Kendimin ve çocuklarımın yemediği bir şeyi başkasına yedirmeyeceğime dair kendime söz vermiştim"

MERSİN (AA) - GÜL MELTEM TEMİZ - Mersin'de, aile mesleği olan arıcılığı 23 yıldır sürdüren ve pembe tulumuyla dikkati çeken İlknur Çakmak, markalaştırdığı balını Kadın Üretici Pazarı'ndaki müşterileriyle buluşturuyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Çakmak, zengin floraya sahip Emirler Mahallesi'nde 400 kovanıyla geleneksel arıcılık mesleğini sürdürüyor.

Pembe tulumunu giyerek sabahın erken saatlerinde kovanlarını ziyaret eden Çakmak, ürettiği organik balın yanı sıra arı sütü, poleni ve ekmeği ile propolisleri özenle topluyor.

Çakmak, "İlknur'un Arı Çiftliği" adıyla markalaştırdığı ürünlerini de Mezitli ilçesindeki Kadın Üretici Pazarı'nda satıyor.

- "Arıların içerisinde çalışmak bana terapi gibi geliyor"

Kadın girişimci İlknur Çakmak, AA muhabirine, aile mesleğini 23 yıldır sürdürdüğü söyledi.

Eşinin ve kızlarının da kendisine destek olduğunu aktaran Çakmak, 100 kovanla başladığı aracılıkta şu an 400 kovana ulaştığını belirtti.

Ürünlerinde hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını dile getiren Çakmak, "Arıların içerisinde çalışmak bana terapi gibi geliyor. Arıların yaptığı aşılamanın doğaya faydalı olduğunu bildiğim için de mutlu oluyorum. Doğru ürün üretiyorum. Ürettiğim ürünleri doğru kullandırtmak adına hedeflerim var. Kendimin ve çocuklarımın yemediği bir şeyi başkasına yedirmeyeceğime dair kendime söz vermiştim. Bunun için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Çakmak, ürünlerini 2 yıl önce müşterilerinin önerisiyle "İlknur'un Arı Çiftliği" olarak markalaştırdığını söyledi.

-"Bazen talebe yetişemiyorum"

Ürünlerine talebin çok iyi olduğunu kaydeden Çakmak, şöyle devam etti:

"İnsanların bana daha iyi ulaşabilmesini istiyordum. İnsanların ürün alırken 'Biz şu markadan alıyoruz' demeleri zoruma gittiği için kendi markamı kurmak istedim. 'İlknur'un Arı Çiftliği' ismiyle 2 yıl önce markamı kurdum. İnsanlar 'İlknur kim?' diye sorduğunda, 'İşte o İlknur benim, üreten de markanın sahibi de benim' diyorum. Ürünlere gelen talepten çok memnunum. Hatta bazen talebe yetişemiyorum.

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