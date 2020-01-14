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  4. Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.

Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Pemra karşılaştı. Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık Pemra Özgen melbourne Aliona Bolsova

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