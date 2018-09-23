Pemra Özgen finalde Lesley Kerkhove'ye kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pemra, bu sezonki ikinci tekler finalini Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında oynadı.
5 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği organizasyonun yarı finalinde Fransız Tessah Andrianjafitrimo ile karşılaşan milli tenisçi, yaklaşık üç saatin sonunda galibiyete uzanmasını bildi.
Çekişmeli geçen maçı 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle kazanmayı başaran Pemra, finalde 3 numaralı seribaşı Hollandalı Lesley Kerkhove ile karşı karşıya geldi. Kerkhove'ye 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen dünya sıralamasının 281. basamağındaki Pemra, ikinci oldu.
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