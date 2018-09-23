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Pemra Özgen finalde Lesley Kerkhove'ye kaybetti

TENİS HABERLERİ  | 23.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de katıldığı ITF turnuvasında finalde Hollandalı Lesley Kerkhove'ye 2-0 mağlup oldu.

Pemra Özgen finalde Lesley Kerkhove'ye kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pemra, bu sezonki ikinci tekler finalini Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında oynadı.

5 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği organizasyonun yarı finalinde Fransız Tessah Andrianjafitrimo ile karşılaşan milli tenisçi, yaklaşık üç saatin sonunda galibiyete uzanmasını bildi.

Çekişmeli geçen maçı 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle kazanmayı başaran Pemra, finalde 3 numaralı seribaşı Hollandalı Lesley Kerkhove ile karşı karşıya geldi. Kerkhove'ye 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen dünya sıralamasının 281. basamağındaki Pemra, ikinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Pemra Özgen Lesley Kerkhove ITF turnuvası

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