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Pemra Özgen ve Başak Eraydın, Wimbledon'a veda etti

TENİS HABERLERİ  | 26.06.2019 21:42 | Son Güncelleme

Wimbledon'da ana tabloya kalma mücadelesi veren Pemra Özgen ve Başak Eraydın, oynadıkları karşılaşmaları kaybederek turnuvaya eleme turunda veda etti.

Pemra Özgen ve Başak Eraydın, Wimbledon'a veda etti

Yılın üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da ilk olarak korta Pemra Özgen çıktı. Dünya 134 numarası Ana Bogdan ile karşılaşan Özgen, kıran kırana geçen 1 saat 40 dakikalık mücadelede rakibine 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvadan elendi. Ana Bogdan bu sene Istanbul Cup'ta da mücadele etmiş ve turnuvaya son 16 turunda veda etmişti.

Günün bir diğer karşılaşmasında Türkiye'nin kadınlar bir numarası Başak Eraydın korta çıktı. Eraydın, dünya 125 numarası Sloven rakibi Kaja Juvan'a karşı ilk seti 6-4 kazandı. Çekişmeli geçen ve tie-breake giden ikinci seti Kaja Juvan, 7-6 ile hanesine yazdırdı. Karar setini daha iyi oynayan Sloven tenisçi, bu seti de 6-3 alarak 1 saat 55 dakika süren mücadeleyi 2-1 kazandı ve elemelerde final turuna yükseldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
wimbledon tenis turnuvası Pemra Özgen

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