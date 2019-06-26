Pemra Özgen ve Başak Eraydın, Wimbledon'a veda etti

Yılın üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da ilk olarak korta Pemra Özgen çıktı. Dünya 134 numarası Ana Bogdan ile karşılaşan Özgen, kıran kırana geçen 1 saat 40 dakikalık mücadelede rakibine 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvadan elendi. Ana Bogdan bu sene Istanbul Cup'ta da mücadele etmiş ve turnuvaya son 16 turunda veda etmişti.
Günün bir diğer karşılaşmasında Türkiye'nin kadınlar bir numarası Başak Eraydın korta çıktı. Eraydın, dünya 125 numarası Sloven rakibi Kaja Juvan'a karşı ilk seti 6-4 kazandı. Çekişmeli geçen ve tie-breake giden ikinci seti Kaja Juvan, 7-6 ile hanesine yazdırdı. Karar setini daha iyi oynayan Sloven tenisçi, bu seti de 6-3 alarak 1 saat 55 dakika süren mücadeleyi 2-1 kazandı ve elemelerde final turuna yükseldi. (DHA)
Beşiktaş’ta Halilagic ile yollar ayrıldı
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Trabzonspor, ayrılığı açıkladı
'Beşiktaş'ın kanını emiyorlardı, emmesinler dedik'
Eskişehirspor'a şok ceza
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı
Karaman’dan tam gün mesai
İşte Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri
Renato Sanches sürprizi
İsveç çeyrek finalde
Eski spor bakanı hayatını kaybetti
İlhan Palut'la yola devam
Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti
G.Saray için sağlık kontrolünden geçti!
Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı!
Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi
Juventus sözleşmesini uzattı
Borcu ödediler, küme düşmediler
Okuyucu Yorumları 0 yorum