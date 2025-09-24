SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Penaltı atışında ezber bozacak tarihi değişiklik! Gündeme geldi, Collina değerlendiriyor

Penaltı atışları konusunda tarihi bir değişiklik gündeme geldi. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan söz konusu değişiklik ile kaleci topu çeldiğinde oyun devam etmeyecek ve kale vuruşu kararı verilecek. FIFA'nın henüz net karar vermediği değişikliğin Collina tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Penaltı atışında ezber bozacak tarihi değişiklik! Gündeme geldi, Collina değerlendiriyor
Devrim Karadağ

Futbolda devrim yaratacak kural değişikliği FIFA'nın gündemine geldi. Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendirilen düzenlemenin kabul edilmesi halinde penaltı atışları baştan aşağı değişecek.

Penaltı atışında ezber bozacak tarihi değişiklik! Gündeme geldi, Collina değerlendiriyor 1

'KALECİDEN DÖNEN TOP' DÖNEMİ BİTİYOR

2026 yılından itibaren uygulanması planlanan değişikliğe göre; penaltı atışını kaleci kurtarıp topu çeldiğinde oyun duracak. Topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu kararı verilecek.

Penaltı atışında ezber bozacak tarihi değişiklik! Gündeme geldi, Collina değerlendiriyor 2

FIFA'nın gündemine gelen söz konusu penaltı değişikliği şimdiden tartışma konusu olurken; değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.

Penaltı atışında ezber bozacak tarihi değişiklik! Gündeme geldi, Collina değerlendiriyor 3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de olay iddia! "Archie Brown ile Tedesco ciddi bir tartışma yaşamış, Kerem Aktürkoğlu da kapısını çalıp içeri girmiş..."Fenerbahçe'de olay iddia! "Archie Brown ile Tedesco ciddi bir tartışma yaşamış, Kerem Aktürkoğlu da kapısını çalıp içeri girmiş..."
Her şey için teşekkürler! Çeyrek finalde veda ettikHer şey için teşekkürler! Çeyrek finalde veda ettik
Anahtar Kelimeler:
FIFA penaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.