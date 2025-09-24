Penaltı atışında ezber bozacak tarihi değişiklik! Gündeme geldi, Collina değerlendiriyor

Futbolda devrim yaratacak kural değişikliği FIFA'nın gündemine geldi. Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendirilen düzenlemenin kabul edilmesi halinde penaltı atışları baştan aşağı değişecek.

'KALECİDEN DÖNEN TOP' DÖNEMİ BİTİYOR

2026 yılından itibaren uygulanması planlanan değişikliğe göre; penaltı atışını kaleci kurtarıp topu çeldiğinde oyun duracak. Topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu kararı verilecek.

FIFA'nın gündemine gelen söz konusu penaltı değişikliği şimdiden tartışma konusu olurken; değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.