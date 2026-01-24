Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı! Panenka faciası pahalıya patladı

Şili futbolunun köklü ekiplerinden Colo Colo'da forma giyen C. Zavala, maçın kader anında topun başına geçti ancak yaşadıklarıyla geceye damga vurdu.

PANENKA DENEMESİ HÜSRAN OLDU

Kritik penaltı atışında kaleciyi şaşırtmak isteyen Zavala, riskli bir tercih yaparak Panenka vuruşu denedi. Ancak vuruşu başarısız olan futbolcu, topu ağlarla buluşturamayarak takımını golden etti.

SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKTI

Asıl şok ise vuruşun hemen ardından yaşandı. Penaltıyı kaçırmanın üzüntüsünü yaşayamadan vuruş esnasında bir sakatlık geçirdiği anlaşılan Zavala, acı içinde yerde kaldı. Talihsiz futbolcu, yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sosyal medyada viral olan bu anlar, futbolseverler tarafından "Maçın en talihsiz anı" olarak yorumlandı.