Penaltı kararı sonrası Muslera'dan maçın hakemine Fenerbahçe isyanı!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor’un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak. Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.
Muslera penaltı kararı sonrası Hakem Abdülkadir Bitigen’e:
“Fenerbahçe’de aynısı devam diyorsunuz, burda penaltı” dediği ortaya çıktı.
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