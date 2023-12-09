Penaltı kararı sonrası Muslera'dan maçın hakemine Fenerbahçe isyanı!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

PENALTI KARARI SONRASI TEPKİ

Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor’un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak. Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.

HAKEME NE SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Muslera penaltı kararı sonrası Hakem Abdülkadir Bitigen’e:

“Fenerbahçe’de aynısı devam diyorsunuz, burda penaltı” dediği ortaya çıktı.





