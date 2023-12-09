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Penaltı kararı sonrası Muslera'dan maçın hakemine Fenerbahçe isyanı!

09.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Adana Demirspor'un kazandığı penaltı sonrası hakemle konuşan Muslera'nın söyledikleri ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

PENALTI KARARI SONRASI TEPKİ

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Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor’un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak. Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.

HAKEME NE SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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Muslera penaltı kararı sonrası Hakem Abdülkadir Bitigen’e:

Fenerbahçe’de aynısı devam diyorsunuz, burda penaltı” dediği ortaya çıktı.

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