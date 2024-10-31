SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Penaltı yaptı… Formayı unuttu! Arda Turan, Tayfur Bingöl’e cezayı kesti

Penaltı yaptı… Formayı unuttu! Arda Turan, Tayfur Bingöl’e cezayı kesti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.10.2024 18:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u son dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Sezon başında siyah-beyazlılardan kiralık olarak Süper Lig'in yeni ekibine imza atan Tayfur Bingöl, karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna dahil oldu. Ancak, şanssız bir şekilde yaptığı hareketle penaltıya sebep oldu ve bu durum takımının mağlubiyetine yol açtı. Bunun üzerine 31 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Penaltı yaptı… Formayı unuttu! Arda Turan, Tayfur Bingöl’e cezayı kesti

Teknik direktör Arda Turan önderliğinde Süper Lig'e çıkan Eyüpspor, ligin 6. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti. Ev sahibi siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmadan son dakikada bulduğu penaltı golüyle 2-1 galip ayrılmıştı. Aynı zamanda son dakikada gelen penaltı golü, Arda Turan'ın ekibine sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

PENALTIYA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Screenshot_7

Sezon başında 2 sezon formasını terlettiği Beşiktaş'tan kiralık olarak Eyüpspor'a transfer olan Tayfur Bingöl, söz konusu karşılaşmanın 81. dakikasında Caner Erkin yerine oyuna dahil olmuştu. Mücadele 1-1 ilerlerken ise 90+3'de ceza sahasında Semih Kılıçsoy'a ceza sahası içinde faul yapmış, hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını göstermişti. Fırsatı kaçırmayan Immobile, Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.

FORMAYI UNUTTU

1

Söz konusu mücadeleye kadar 5 maçta forma şansı bulan Tayfur Bingöl, yaptırdığı penaltıdan sonra bir daha forma süresi alamadı. Bingöl, Gaziantep FK ve Göztepe maçlarının kadrosuna alınmazken Konyaspor, Göztepe ve Başakşehir maçlarında oyuna dahil edilmedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Arda Turan Tayfur Bingöl
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'dan Esenyurt kararına sert tepki: "Bizi yasaklar durduramaz"

İmamoğlu'dan Esenyurt kararına sert tepki: "Bizi yasaklar durduramaz"

Dilruba'nın cezası belli oldu

Dilruba'nın cezası belli oldu

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

Montella'dan itiraf üstüne itiraf!

Montella'dan itiraf üstüne itiraf!

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Wanda Nara, verdiği cüretkâr pozla sınırları bu kez daha da zorladı!

Wanda Nara, verdiği cüretkâr pozla sınırları bu kez daha da zorladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.