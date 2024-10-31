Penaltı yaptı… Formayı unuttu! Arda Turan, Tayfur Bingöl’e cezayı kesti

Teknik direktör Arda Turan önderliğinde Süper Lig'e çıkan Eyüpspor, ligin 6. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti. Ev sahibi siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmadan son dakikada bulduğu penaltı golüyle 2-1 galip ayrılmıştı. Aynı zamanda son dakikada gelen penaltı golü, Arda Turan'ın ekibine sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

PENALTIYA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Sezon başında 2 sezon formasını terlettiği Beşiktaş'tan kiralık olarak Eyüpspor'a transfer olan Tayfur Bingöl, söz konusu karşılaşmanın 81. dakikasında Caner Erkin yerine oyuna dahil olmuştu. Mücadele 1-1 ilerlerken ise 90+3'de ceza sahasında Semih Kılıçsoy'a ceza sahası içinde faul yapmış, hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını göstermişti. Fırsatı kaçırmayan Immobile, Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.

FORMAYI UNUTTU

Söz konusu mücadeleye kadar 5 maçta forma şansı bulan Tayfur Bingöl, yaptırdığı penaltıdan sonra bir daha forma süresi alamadı. Bingöl, Gaziantep FK ve Göztepe maçlarının kadrosuna alınmazken Konyaspor, Göztepe ve Başakşehir maçlarında oyuna dahil edilmedi.