SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Napoli karşısında penaltıdan gol atan Kevin De Bruyne, vuruş yaptığı esnada sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı. Hemen oyundan alınan De Bruyne'nin sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...
Emre Şen
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Serie A'nın 8. haftasında Napoli sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. 33. dakikada penaltıdan gol atan Kevin De Bruyne sevincini yaşayamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne nin durumu çok ciddi... 1

De Bruyne'nin golüyle öne geçen Napoli tam sevinç yaşayacağı esnada De Bruyne'den gelen haberle yıkıldı. Gol vuruşu yaptığı esnada sakatlanan De Bruyne gözyaşları içinde sahayı terk etti.

SAKATLIĞI CİDDİ

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne nin durumu çok ciddi... 2

Golün hemen ardından sakatlanan De Bruyne, gözleri dolu şekilde yerini Mathias Olivera'ya bıraktı. De Bruyne'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuk İnan: "Çalışmaya devam edeceğiz, lig çok uzun"Selçuk İnan: "Çalışmaya devam edeceğiz, lig çok uzun"
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...
Anahtar Kelimeler:
Kevin De Bruyne napoli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.