Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Serie A'nın 8. haftasında Napoli sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. 33. dakikada penaltıdan gol atan Kevin De Bruyne sevincini yaşayamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ

De Bruyne'nin golüyle öne geçen Napoli tam sevinç yaşayacağı esnada De Bruyne'den gelen haberle yıkıldı. Gol vuruşu yaptığı esnada sakatlanan De Bruyne gözyaşları içinde sahayı terk etti.

SAKATLIĞI CİDDİ

Golün hemen ardından sakatlanan De Bruyne, gözleri dolu şekilde yerini Mathias Olivera'ya bıraktı. De Bruyne'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.