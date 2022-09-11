YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

11.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank ilk hazırlık maçını kazandıHalkbank ilk hazırlık maçını kazandı
Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildiGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldıİBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı
Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu operasyon

Ankara Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:50
İkindi
16:24
Akşam
19:12
Yatsı
20:33
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.