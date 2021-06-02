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Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02.06.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonunda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirdi." denildi.

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