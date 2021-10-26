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Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan uzman çavuşun cenazesi defnedildi

26.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'deki cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de katıldı

OSMANİYE (AA) - Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Yalman'ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından hava yoluyla Adana'ya, buradan da kara yoluyla Osmaniye'nin Düziçi ilçesine uğurlandı.

Şehit Yalman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Düziçi ilçesindeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Hacılar Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Meryem, babası Eyüp, kardeşleri Mukaddes ve Suriye'de görevli Uzman Çavuş Mehmet Akif Yalman ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yalman'ın naaşı, Düziçi Şehitliği'nde defnedildi.

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