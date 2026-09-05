Pendik’teki En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Pendik'teki en iyi anaokulları 2026 itibarıyla değerlendirilirken bilinmesi gereken ilk şey, ilçedeki arzın ağırlıklı olarak özel kurumlardan oluştuğudur. Buna karşılık ilçedeki resmi ilkokullar ve diğer örgün eğitim kurumları bünyesindeki anasınıfları da okul öncesi eğitim vermektedir. Dolayısıyla Pendik'te en iyi seçenek tek bir kurum değil; ailenin bütçesine, oturduğu mahalleye ve bağımsız anaokulu ile anasınıfı arasındaki tercihe göre değişmektedir.

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İşte mahalle mahalle, model model 2026 Pendik anaokulu rehberi...

PENDİK'TE ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

Pendik 36 mahalleli geniş bir ilçedir. İlçede anaokulu seçimi yaparken ise şu başlıklar öne çıkmaktadır:

Resmi kayıt: Kurumun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün özel anaokulları listesinde adı ve adresiyle birlikte yer alıp almadığı. Burada önemli bir uyarı gerekir: Pendik İlçe MEM'in hem özel hem resmi anaokulu listeleri en son 2020 yılında güncellenmiştir. Liste bir başlangıç noktasıdır; kurumun güncel ruhsat durumu doğrudan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden teyit edilmelidir.

Kurumun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün özel anaokulları listesinde adı ve adresiyle birlikte yer alıp almadığı. Burada önemli bir uyarı gerekir: Pendik İlçe MEM'in hem özel hem resmi anaokulu listeleri en son 2020 yılında güncellenmiştir. Liste bir başlangıç noktasıdır; kurumun güncel ruhsat durumu doğrudan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden teyit edilmelidir. Ulaşım: Kurtköy ile sahil hattı arasındaki mesafe düşünüldüğünde okulun eve veya iş yoluna yakınlığı günlük rutini doğrudan etkiler.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Okul öncesi seçiminde belirleyici üç kriter şöyledir:

Eğitim modeli: Okulun MEB okul öncesi programını mı, yoksa buna ek olarak belirli bir yaklaşımı mı uyguladığı netleştirilmelidir. Modelin tabelada değil; sınıf düzeninde, materyallerde ve günlük akışta görünür olması gerekir. Öğretmen kalitesi: Okul öncesi öğretmenliği veya çocuk gelişimi mezunu, sirkülasyonu düşük bir kadro esastır. Öğretmenlerin mezuniyet alanı ve kurumda kaç yıldır çalıştığı doğrudan sorulmalıdır. Sınıf mevcudu ve yaş grubu: Kurumların kabul ettiği yaş aralıkları farklıdır. Özel okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf mevcudu mevzuat gereği 20'yi aşamaz. Ayrıca sınıf başına düşen yetişkin sayısı bireysel ilginin en somut göstergesidir.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? PENDİK'TE ANAOKULU TÜRLERİ

Pendik özel anaokulları ve kamu kurumları şu türlerde toplanır:

Resmi (devlet) anaokulları: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Anasınıfları: Yönetmeliğe göre anasınıfı, eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıftır. Pratikte çoğunlukla ilkokullarda karşımıza çıkar, ancak yalnızca ilkokullarla sınırlı değildir. Resmi anasınıfları da aynı katkı payı rejimine tabidir.

Yönetmeliğe göre anasınıfı, eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıftır. Pratikte çoğunlukla ilkokullarda karşımıza çıkar, ancak yalnızca ilkokullarla sınırlı değildir. Resmi anasınıfları da aynı katkı payı rejimine tabidir. Bağımsız özel anaokulları: İlçedeki kurumların büyük çoğunluğunu ulusal zincirlere bağlı olmayan bağımsız okullar oluşturmaktadır.

İlçedeki kurumların büyük çoğunluğunu ulusal zincirlere bağlı olmayan bağımsız okullar oluşturmaktadır. Kolej anaokulları: Anaokulundan liseye devamlılık sunan kurumların okul öncesi birimleridir. İlçe MEM'in özel anaokulları listesinde bu tanıma uyan, kolej bünyesinde bir anaokulu bulunmamaktadır; kolej arayan aileler kurumun okul öncesi biriminin ayrı bir kurum kodu ile mi kayıtlı olduğunu sormalıdır.

PENDİK'İN EN İYİ ANAOKULLARI: MAHALLE BAZLI REHBER - 2026

KURTKÖY VE KAYNARCA'DAKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Kurtköy Mahallesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü listesine göre ilçenin özel anaokulu bakımından en yoğun mahallesidir; listede bu mahallede sekiz kurum yer alır. Sülüntepe yedi kurumla hemen arkasından gelmektedir.

Özel Anlam Anaokulu

Kurtköy Mahallesi Dağlar Sokak No:3'te faaliyet gösteren kurum, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü listesinde adı ve adresiyle kayıtlıdır. Okulun kendi tanıtımına göre 2014 yılında kurulan okul, MEB'e bağlı özel anaokulu ve kreş olarak 2-6 yaş grubuna hizmet vermekte ve tam zamanlı İngilizce eğitim sistemi uyguladığını belirtmektedir. Branş çalışmaları arasında Orff müzik eğitimi, robotik kodlama, satranç ve mangala, bale ile modern dans, mental aritmetik ve Montessori atölyesi yer almaktadır. Kurum ayrıca Beyaz Bayrak ile ödüllendirildiğini duyurmaktadır; Beyaz Bayrak, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında verilen bir okul hijyen belgesidir.

Minik Tayfalar Anaokulu

Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Caddesi No:24/11'de hizmet veren resmi bir anaokuludur. Önemli bir ayrıntı: okul, adres kaydında da göründüğü üzere Deniz Askeri Lojmanları Sitesi içindeki kreş bloğunda yer almaktadır. Resmi anaokullarına kayıt zaten ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgisi ve okulun kayıt alanı esas alınarak yapıldığından, ilgilenen aileler kontenjan ve kayıt alanı durumunu doğrudan okul müdürlüğünden teyit etmelidir.

BATI MAHALLESİ VE GÜZELYALI'DAKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

Güzelyalı Mahallesi, sahil hattında özel anaokulu arzının yoğunlaştığı yerlerden biridir.

Güzelyalı Rüya Bahçesi Anaokulu

Kurum, Güzelyalı Mahallesi Yaban Sokak No:16'da faaliyet göstermektedir. Bu adres, İlçe MEM'in 2020 tarihli listesinde Özel Güzelyalı Mavi Okyanus Anaokulu adına kayıtlıdır ve aynı noktada farklı bir ticari isim daha görünmektedir; kurumun el değiştirdiğine dair veli paylaşımları bulunmaktadır. Kayıt öncesinde kurumun MEB nezdindeki güncel resmi adı ve kurum kodu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden sorulmalıdır.

Özel Duygu Müzik Anaokulu

Batı Mahallesi tarafında, Sabri Taşkın Caddesi No:26/1-2'de bulunmaktadır ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü listesinde kayıtlıdır.

PENDİK'TE MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Bu üç yaklaşım, MEB okul öncesi programının yerine değil, çoğunlukla onunla birlikte uygulanan eğitim felsefeleridir. Pendik'te bu modellerden birini tam kapsamlı ve akredite biçimde uyguladığını resmi kanalından belgeleyen bir kuruma bu araştırma kapsamında rastlanmamıştır. İlçedeki kurumların büyük bölümü MEB okul öncesi programını kendi eğitim anlayışlarıyla harmanlayarak uygulamaktadır; nitekim Kurtköy'deki Özel Anlam Anaokulu da Montessori'yi bütün programı olarak değil, ayrı bir atölye başlığı altında sunduğunu belirtmektedir.

Alternatif model iddiasındaki her okulda sorulması gereken sorular şunlardır:

Öğretmenlerin ilgili yaklaşıma ait sertifikası bulunuyor mu, hangi kurumdan alınmış?

Montessori'de olduğu gibi karma yaş sınıfı (3-6 yaş bir arada) uygulanıyor mu?

Materyal envanteri tam mı, yoksa yalnızca birkaç materyal mi bulunuyor?

Kesintisiz çalışma döngüsü günde kaç dakika sürüyor?

Model, haftalık programın tamamına mı yoksa yalnızca belirli bir derse mi uygulanıyor?

PENDİK ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: PENDİK'TE ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

MEB okul öncesi programının temelini oluşturan oyun temelli eğitim, ilçedeki resmi anaokullarında, anasınıflarında ve özel kurumların çoğunda esas alınmaktadır. Bu modeli değerlendirirken şunlara bakılmalıdır:

Serbest oyun ile yapılandırılmış etkinlik arasındaki denge,

Günlük açık hava süresi ve bahçe kullanımı; Pendik'te müstakil bahçeli kurumlar ile site içi bloklarda hizmet veren kurumlar arasında bu açıdan belirgin fark vardır,

Drama, müzik, sanat ve hareket etkinliklerinin haftalık programdaki ağırlığı; ilçedeki kurumlardan bazıları programlarında Orff, satranç ve drama gibi başlıkları ayrıca belirtmektedir,

Erken akademik baskı yerine gelişim odaklı gözlem ve düzenli veli raporlaması. Okul öncesi kurumlarında çocuğa yönelik hazırlanan Beceri Edinim Raporu veya Gelişim Raporu e-Okul sistemine işlenir ve her dönem sonunda bir örneği veliye verilir.

Okul öncesinde "başarı", okuma-yazmaya erken başlamak değil; özbakım becerileri, duygu düzenleme ve sosyal uyum gibi gelişim alanlarında ilerlemektir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: PENDİK'TE İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

İlçede yabancı dil uygulaması kurumdan kuruma değişmektedir. Genel olarak üç model görülür:

Haftalık İngilizce dersi modeli: Türkçe akışa eklenen sınırlı saatli İngilizce etkinlikleri; en yaygın ve en ekonomik seçenektir. Günlük akışa yayılmış İngilizce: Dilin gün içindeki rutine yedirildiği modeldir. Kurtköy'deki Özel Anlam Anaokulu, kendi tanıtımında tam zamanlı İngilizce eğitim sistemi uyguladığını belirtmektedir. Tam ikidilli model: Sınıfta Türkçe ve İngilizce konuşan iki öğretmenin birlikte bulunduğu yapıdır ve ücret bakımından en üst gruptadır.

Etiketten çok uygulamaya bakılmalıdır. İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saat ve dilin yemek, oyun, şarkı gibi geçişlere entegrasyonu doğrudan sorulmalıdır.

PENDİK ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

AYLIK EĞİTİM ÜCRETİ: TAM GÜN VE YARIM GÜN SEÇENEKLERİ

Resmi kurumlarda tam gün ve yarım gün ayrımı ücrete doğrudan bir kalem olarak yansımaz; belirleyici olan yemek hizmetinin alınıp alınmadığıdır. Tam güne yakın programlarda yemek hizmeti verildiği için yüksek tavan, yalnızca sabah veya öğle grubuna devam eden çocuklarda ise yemek hizmeti hariç tavan uygulanır. Özel kurumlarda tam gün ve yarım gün paketleri her okul tarafından ayrı fiyatlandırılır.

Resmi anaokullarında ve anasınıflarında uygulanacak tutarlar İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edilmektedir. Yönetmelik gereği katkı payı, katkı payı tespit komisyonunca nisan ayında tespit edilir. 10.05.2026 tarihli Valilik oluru ile kurulan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Katkı Payı Tespit Komisyonu'nun kararıyla belirlenen tavan tutarlar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 12.05.2026 tarihli ve E-47213048-299-159913624 sayılı yazısıyla 39 ilçe millî eğitim müdürlüğüne duyurulmuştur. Buna göre 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında İstanbul'daki resmi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak tavan tutarlar şöyledir:

Katkı Payı Türü Tavan Ücreti Yemek Hizmeti Dahil Katkı Payı 3.200,00 TL Yemek Hizmeti Hariç Katkı Payı 1.350,00 TL

Not: Yukarıdaki tutarlar İstanbul geneli için belirlenen aylık tavan miktarlardır; okulun uygulayacağı tutar bu tavanı aşamaz ancak altında kalabilir. Yönetmelik, tavan miktar belirlenirken çevrenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulmasını ve tutarın velilerin ekonomik durumunu zorlayacak şekilde yüksek tutulamayacağını hükme bağlamaktadır. Kayıt parası talebi ise mevzuata aykırıdır.

Özel anaokullarının ücretleri bu karara tabi değildir ve her kurum tarafından ayrı ayrı belirlenir. Pendik'teki özel anaokullarına ait 2026-2027 dönemi ücretlerine ilişkin, kurumların kendi yayımladığı doğrulanabilir bir liste bu araştırma kapsamında tespit edilememiştir; güncel ücret için kurumun kendi fiyat listesi talep edilmelidir.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: PENDİK'TE NASIL YARARLANILIR?

Okul öncesi maliyetini düşürmenin ilçedeki doğrulanmış yolları şunlardır:

Resmi anaokulları: Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir; yalnızca il komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan katkı payı alınır. Pendik'te MEB sistemine kayıtlı internet sitesi bulunan bağımsız resmi anaokulları şunlardır: Minik Tayfalar Anaokulu (Kaynarca Mah. Sahil Bulvarı Cad. No:24/11), Mustafa Celalettin Beyzadeoğlu Anaokulu (Velibaba Mah. Tevhid Sok. No:22), Pendik Kardelen Anaokulu (Velibaba Mah. Tarih Sok. No:4), Ahmet Yesevi Pendik Anaokulu (Çamçeşme Mah. Cami Bahçesi Sok. No:34/2), Fatih Sultan Mehmet Pendik Anaokulu ve Pendik Mehmet Sardoğan Anaokulu. İlçe MEM'in resmi anaokulu sayfası 2020'den beri güncellenmediği için bu liste de kayıt döneminde müdürlükten teyit edilmelidir.

Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir; yalnızca il komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan katkı payı alınır. Pendik'te MEB sistemine kayıtlı internet sitesi bulunan bağımsız resmi anaokulları şunlardır: Minik Tayfalar Anaokulu (Kaynarca Mah. Sahil Bulvarı Cad. No:24/11), Mustafa Celalettin Beyzadeoğlu Anaokulu (Velibaba Mah. Tevhid Sok. No:22), Pendik Kardelen Anaokulu (Velibaba Mah. Tarih Sok. No:4), Ahmet Yesevi Pendik Anaokulu (Çamçeşme Mah. Cami Bahçesi Sok. No:34/2), Fatih Sultan Mehmet Pendik Anaokulu ve Pendik Mehmet Sardoğan Anaokulu. İlçe MEM'in resmi anaokulu sayfası 2020'den beri güncellenmediği için bu liste de kayıt döneminde müdürlükten teyit edilmelidir. Anasınıfları: Bağımsız resmi anaokulu sayısı sınırlı olduğu için ücretsiz seçenek arayan ailelerin ilk bakması gereken yer, kayıt alanındaki okulun anasınıfı kontenjanıdır.

Bağımsız resmi anaokulu sayısı sınırlı olduğu için ücretsiz seçenek arayan ailelerin ilk bakması gereken yer, kayıt alanındaki okulun anasınıfı kontenjanıdır. Erken kayıt ve kardeş indirimleri: Özel kurumlar erken kayıt ve kardeş indirimi uygulayabilmektedir; ücrete servis ve yemeğin dahil olup olmadığı ayrıca netleştirilmelidir.

Özel kurumlar erken kayıt ve kardeş indirimi uygulayabilmektedir; ücrete servis ve yemeğin dahil olup olmadığı ayrıca netleştirilmelidir. Kurumsal destekler: Bazı işverenler çalışanlarına kreş desteği sağlayabilmektedir; çalıştığınız kurumun anlaşmalı okullar listesi sorulmalıdır.

SSS: PENDİK ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

PENDİK'İN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

Tek bir "en iyi" anaokulu ilan etmek doğru olmaz; okul öncesinde en iyi okul, çocuğun mizacına ve ailenin önceliklerine en uygun olandır. İlçedeki kurumların ücret ve program bilgileri kamuya açık biçimde yayımlanmadığı için karşılaştırmalı bir sıralama yapmak da mümkün değildir. Kısa listenizi oluştururken şu üç soruyu ölçüt alabilirsiniz:

Bütçe önceliğiniz varsa: Kayıt alanınızdaki resmi anaokulu veya anasınıfı kontenjanı. Aylık maliyet, tavanı aşmayan katkı payıyla sınırlıdır.

Kayıt alanınızdaki resmi anaokulu veya anasınıfı kontenjanı. Aylık maliyet, tavanı aşmayan katkı payıyla sınırlıdır. Yabancı dil önceliğiniz varsa: Kurumun İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saati ve dilin günlük akışa entegrasyonunu yazılı olarak isteyin.

Kurumun İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saati ve dilin günlük akışa entegrasyonunu yazılı olarak isteyin. Fiziksel koşullar önceliğinizse: Müstakil bahçeli kurumlar ile site içi bloklarda hizmet veren kurumlar arasında Pendik'te belirgin fark vardır; ziyaret sırasında açık hava alanını mutlaka görün.

PENDİK'TE ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kayıt takvimi kanala göre değişmektedir:

Resmi anaokulları ve anasınıfları: MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 28 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellenen 11. maddesinin birinci fıkrasına göre resmî okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar ve e-Okul sistemi üzerinden, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak yapılır. Adres doğrulaması amacıyla veliden su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilir. Yaş kurallarını düzenleyen fıkraya göre ise kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı tamamlandıktan sonra, fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara kayıtta öncelik tanınır.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 28 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellenen 11. maddesinin birinci fıkrasına göre resmî okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar ve e-Okul sistemi üzerinden, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak yapılır. Adres doğrulaması amacıyla veliden su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilir. Yaş kurallarını düzenleyen fıkraya göre ise kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı tamamlandıktan sonra, fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara kayıtta öncelik tanınır. Özel anaokulları: Özel anaokullarına 36-68 aylık, özel anasınıflarına ise 45-68 aylık çocukların kaydı yapılır ve mevzuatta kayıtlar için zaman sınırlaması bulunmaz. Buna karşılık kurumların erken kayıt kampanyaları genellikle bahar aylarında açılır; kontenjanların erken dolduğu kurumlarda bekleme listesi uygulanabilir.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Verimli bir okul ziyareti için şu adımlar izlenebilir:

Adresi ve kurum kaydını önceden doğrulayın: Randevu öncesinde açık adresi teyit edin ve kurumun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü nezdindeki güncel resmi adını ve kurum kodunu sorun. Tabeladaki ticari isim ile ruhsattaki isim farklı olabilir.

Randevu öncesinde açık adresi teyit edin ve kurumun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü nezdindeki güncel resmi adını ve kurum kodunu sorun. Tabeladaki ticari isim ile ruhsattaki isim farklı olabilir. Ziyareti ders saatinde planlayın: Sınıfların gerçek akışını görmek, tanıtım turundan daha bilgilendiricidir.

Sınıfların gerçek akışını görmek, tanıtım turundan daha bilgilendiricidir. Çocuğunuzla birlikte gidin: Çocuğun ortama tepkisi en değerli veridir.

Çocuğun ortama tepkisi en değerli veridir. Somut sorular hazırlayın: Sınıf mevcudu, öğretmen sirkülasyonu, hastalık politikası, yemek menüsü, acil durum prosedürü ve ücrete dahil olmayan kalemler mutlaka sorulmalıdır.

Sınıf mevcudu, öğretmen sirkülasyonu, hastalık politikası, yemek menüsü, acil durum prosedürü ve ücrete dahil olmayan kalemler mutlaka sorulmalıdır. Sözleşmeyi inceleyin: Ücret artış koşulları, iptal-iade politikası ve devamsızlık uygulamaları kayıttan önce netleştirilmelidir.

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