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Pendikspor'da 3 futbolcu, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

02.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Siltaş Yapı Pendispor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Pendikspor'da 3 futbolcu, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Siltaş Yapı Pendispor ile Galatasaray, Pendik Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY MAÇA HAZIR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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