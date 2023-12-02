Pendikspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlandı?

Pendikspor Galatasaray maç sonucu bilgisi merak ediliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Pendikspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşti. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başladı.

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadı Stadyumunda oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS'dan naklen yayınlandı.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 37'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Pendikspor ise 13 puanla 16. basamakta yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.







