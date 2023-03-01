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  4. Pendik'te düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı

Pendik'te düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı

01.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te iş yerinin önünde telefonla görüşen bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Kavakpınar Mahallesi'nde esnaflık yapan Hamdullah B, iş yerinin önünde telefonla görüştüğü sırada yoldan geçen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli, silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken Hamdullah B. bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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Esnaf Pendik silahlı saldırı kavakpınar

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