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Pendik’te genç kadına sokak ortasında silahlı şiddet kamerada

29.03.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te bir şahıs tartıştığı genç kadını araç içerisinde darp etti. Ardından kaçmaya çalışan genç kadına silah çekerek sokak ortasında şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik’te geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçlarıyla mini marketin önüne gelen çift alışveriş sonrası araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Genç adam kız arkadaşını darp etmeye başladı. Genç kadın kapıyı açarak kendini dışarı attı. Duruma sinirlenen şahıs araçtan tabancayla inerek genç kadını araca binmeye zorladı. Kadın araca binme konusunda direnince cinnet geçiren şahıs genç kadını saçından tutarak araca bindirmeye çalıştı. Kadın ile erkek şahsın arbede yaşadığı sırada şahısın elindeki tabanca ateş aldı. Şans eseri kurşun kadına isabet etmezken, genç adam araca binerek uzaklaştı. Genç kadın yürüyerek sokağı terk ederken şahıs geri dönerek kadını takip etti.

Olayı gören vatandaşlardan Cengiz Korkunç, "Akşam saatlerinde teravih namazından sonra geldim dükkana, olay yaşanmış. Kamerada izlediğim kadarıyla bir kişi arabada kadını darp etmiş. Silah sıktı. Müşteriler de buradaydı, rahatsız olmuşlar. Dükkanda çocuklarım vardı içeriden çıkamamışlar korkudan. Kadını darp edip dövdü. Silah sıktı. Kadın aşağıya doğru kaçtı adam da peşinden gitti" dedi.
Genç kadının sokak ortasında darp edildiği korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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