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  4. Pendik’te kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 2 yaralı

Pendik’te kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 2 yaralı

İHA İHA
26.01.2024 08:42 | Son Güncelleme:
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Pendik’te gece saatlerinde bir aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pendik’te kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 2 yaralı

Olay saat 03.30 sularında Kaynarca Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü Semih Ç. yönetimindeki 34 GY 3264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ıslak zeminde kayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Semih Ç. ve Büşra U. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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