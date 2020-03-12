Pendik’te korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Pendik Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı başta okul, cami, kültür ve spor merkezleri olmak üzere tüm toplu kullanım alanlarında günlük dezenfekte çalışması başlattı.

Tam donanımlı 5 ekip; kaymakamlık, okul, cami, kültür ve spor merkezleri gibi ortak kullanım alanlarını korona virüse karşı özel bir kimyasalla dezenfekte ediyor. Okullardaki koridor ve tuvaletler; camilerdeki abdesthaneler; kültür merkezlerindeki olası tüm temas noktaları hijyen açısından uygun hale getiriliyor. Sabit mekanların yanı sıra belediye ekipleri, Pendik’te faaliyet gösteren minibüsleri de dezenfekte ederek yolcuların virüslere karşı güvenliğini sağlıyor. Korona virüse karşı etkili dezenfekte işlemi, virüs tehlikesi sürdüğü müddetçe haftanın her günü yapılacak.

Dezenfekte işlemi insana zarar vermiyor

Belediye ekipleri korona virüse karşı Sağlık Bakanlığının önerdiği bir kimyasal türünü kullanıyor. Bu kimyasal ortamda koku bırakmıyor ve insan sağlığına zarar vermiyor.

