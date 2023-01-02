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Pendik’te seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

02.01.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtilen 51 yaşındaki kamyonet sürücüsü, direksiyon başında hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarparak durabilen kamyonetin sürücüsünün cesedi, kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ford marka 78 DA 348 plakalı kamyonet sürücüsü Fahrettin Kocaer (51) seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kocaer’in kullandığı kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, olay yerine gelerek Kocaer’in direksiyon başında hareketsiz durduğunu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocaer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Fahrettin Kocaer’in cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği kamyonetin vinç ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı gören vatandaşlardan Ferhat Akdemir, “Seyir halindeki kamyonun şoförü, bariyerlere çarpıp sonra kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Sonra polis, ambulans geldi. Olay inceleme yeri geldi. Gereken müdahaleyi yapıyorlar şu anda yapıyorlar. Cenaze aracı geldi şu an sürücüyü götürüyorlar. Allah rahmet eylesin.” dedi.

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