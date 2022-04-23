Pendik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'te tek katlı evin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yorgancı Sokakta bulunan tek katlı evin giriş katındaki elektrik kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



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