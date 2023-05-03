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  4. Pendik'te trafik kazasında biri bebek 4 kişi hafif yaralandı

Pendik'te trafik kazasında biri bebek 4 kişi hafif yaralandı

03.05.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'teki sahil yolunda otomobil ile ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında biri bebek 4 kişi hafif yaralandı.

Sahil yolundan Tuzla istikametine seyir halinde olan Ö.T.D. idaresindeki 61 AEV 857 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden H.T'nin kullandığı 77 BE 665 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki ağaca çarparak duran otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan, bir süre önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen bebek ile diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tuzla istikametine yan yoldan sağlanan trafik akışı araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Pendik kaza

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