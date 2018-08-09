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Peng Shuai şike cezası!

TENİS HABERLERİ  | 09.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Çinli tenisçi Peng Shuai, şike yaptığı gerekçesiyle üç ay tenisten men cezası aldı.

Peng Shuai şike cezası!

Teniste Dürüstlük Birimi'nden yapılan açıklamada, çift kadınlar ana tablo maçında partnerini çekilmeye zorladığı tespit edilen 32 yaşındaki tenisçinin 3 ay men ve 5 bin dolar para cezası aldığı belirtildi.

2017 yılında düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yaşanan olayda, partnerinin kabul etmemesi üzerine Shuai'nin turnuvadan çekildiği kaydedildi.

2013 Wimbledon ve 2014 Fransa Açık'ta çiftlerde şampiyonluk yaşayan Shuai, 2014 yılının şubat ayında çiftlerde dünya klasmanının 1 numarası olmuştu.

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Peng Shuai Tenis

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