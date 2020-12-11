Penisi mor açıklamasıyla gündem olmuştu... WandaVision’dan yeni görüntüler

Disney Investor Day etkinliğinden yağmur gibi fragman yağdı. Marvel’ın etkinlik kapsamında fragmanını paylaştığı dizilerden biri de WandaVision’dı. 15 Ocak’ta Disney+’ta izleyici ile buluşacak diziden yeni bir fragman yayınlandı. İlk fragmanıyla merak uyandıran WandaVision’ın ikinci fragmanı da izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

WANDAVİSİON HAKKINDA

Game of Thrones, Mad Men, Fargo gibi dizilerde yönetmen koltuğuna oturan Matt Shakman‘ın yönettiği WandaVision’da Elizabeth Olsen Scarlet Witch rolüyle geri dönerken, Paul Bettany de bir kez daha Vision karakterine hayat veriyor. Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak dizi, epik Marvel filmleri ile sit-com dizilerinin bir karışımı gibi olacak. Altı bölümden oluşan dizinin birbirinden oldukça uzak duran bu iki konsepti nasıl bir araya getireceği merak konusu.

PAUL BETTANY’DEN OLAY YARATAN AÇIKLAMA

Dizinin baş kahramanlarından Vision’ı canlandıran Paul Bettany, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir soruyla gündeme gelmişti. Paul Bettany verdiği röportajda, 'karakterin mor bir penisi olduğu doğru mu?' sorusunu 'evet bu doğru' diye cevaplayarak hayranlarını iyice meraklandırdı ancak Paul, 'bunu görmeyeceksiniz' dedi.



