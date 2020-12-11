MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Penisi mor açıklamasıyla gündem olmuştu... WandaVision’dan yeni görüntüler

Penisi mor açıklamasıyla gündem olmuştu... WandaVision’dan yeni görüntüler

11.12.2020 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel ile Disney ortaklığının merakla beklenen işlerinden WandaVision dizisinden yeni fragman yayınlandı. WandaVision, 15 Ocak’ta Disney+’ta izleyici ile buluşacak.

Disney Investor Day etkinliğinden yağmur gibi fragman yağdı. Marvel’ın etkinlik kapsamında fragmanını paylaştığı dizilerden biri de WandaVision’dı. 15 Ocak’ta Disney+’ta izleyici ile buluşacak diziden yeni bir fragman yayınlandı. İlk fragmanıyla merak uyandıran WandaVision’ın ikinci fragmanı da izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

WANDAVİSİON HAKKINDA

Game of Thrones, Mad Men, Fargo gibi dizilerde yönetmen koltuğuna oturan Matt Shakman‘ın yönettiği WandaVision’da Elizabeth Olsen Scarlet Witch rolüyle geri dönerken, Paul Bettany de bir kez daha Vision karakterine hayat veriyor. Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak dizi, epik Marvel filmleri ile sit-com dizilerinin bir karışımı gibi olacak. Altı bölümden oluşan dizinin birbirinden oldukça uzak duran bu iki konsepti nasıl bir araya getireceği merak konusu.

La Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran dizilerLa Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran diziler

PAUL BETTANY’DEN OLAY YARATAN AÇIKLAMA

Dizinin baş kahramanlarından Vision’ı canlandıran Paul Bettany, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir soruyla gündeme gelmişti. Paul Bettany verdiği röportajda, 'karakterin mor bir penisi olduğu doğru mu?' sorusunu 'evet bu doğru' diye cevaplayarak hayranlarını iyice meraklandırdı ancak Paul, 'bunu görmeyeceksiniz' dedi.

WandaVision için geri sayım başladı! Başrol oyuncusu açıkladı: Penisi morWandaVision için geri sayım başladı! Başrol oyuncusu açıkladı: Penisi mor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Bir Zamanlar Çukurova'da böyle kaçtılar! Herkesi uyuttuBir Zamanlar Çukurova'da böyle kaçtılar! Herkesi uyuttu
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Ayakta duramıyordu ama 'alkol kullanmıyorum' dedi

Ayakta duramıyordu ama 'alkol kullanmıyorum' dedi

İlginizi Çekebilir

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Emma Stone bir kere daha ekrana dönüyor! The Curse için hazırlıklar başladı

Emma Stone bir kere daha ekrana dönüyor!

Mucize Doktor 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tanju, Ali Vefa ile Ferman'ı rakip yapıyor! "Hastanede çok acaip şeyler olacak" Mucize Doktor 41. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor'da artık rakip oluyorlar!

Bir Zamanlar Çukurova 76. son bölüm finali! Züleyha herkesi uyutup Yılmaz'la kaçtı! Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da böyle kaçtılar! Herkesi uyuttu

Ramo 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo öldürülen Fidan'ın intikamını nasıl alacak?

Ramo'da intikam savaşı başlıyor!

Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük sırrı! "O herif için annemi öldürmeye kalktım desene"

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "O herif için annemi öldürmeye kalktım desene"

Çukur 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Genco Özak, Kulkan Erdenet rolüyle Çukur dizisine katıldı

Çukur'da Yamaç'ın yeni düşmanı ortaya çıktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.