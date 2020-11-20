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WandaVision için geri sayım başladı! Başrol oyuncusu açıkladı: Penisi mor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Komedi, fantastik, aksiyon konulu WandaVision için geri sayım başladı. 15 Ocak'ta yayınlanacak dizinin başrol oyuncusu Paul Bettany, verdiği röportajda, canlandırdığı karakterin mor bir penise sahip olduğunu söyledi.

WandaVision için geri sayım başladı! Başrol oyuncusu açıkladı: Penisi mor

1950'li yıllarda geçecek olan WandaVision, beyaz perdede Elizabeth Olsen ve Paul Bettany’nin hayat verdiği Marvel karakterleri Scarlet Witch ve Vision'a odaklanıyor.

15 Ocak 2021'de yayınlanacak dizi hakkında çok fazla ayrıntı vermeyen Paul Bettany ise verdiği röportajda, 'karakterin mor bir penisi olduğu doğru mu?' sorusunu 'evet bu doğru' diye cevaplayarak hayranlarını iyice meraklandırdı ancak Paul, 'bunu görmeyeceksiniz' dedi.

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WANDAVISION HAKKINDA

WandaVision, Jac Schaeffer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 15 Ocak 2021'de dijital platformda yerini alacak olan Amerikan mini internet dizisidir. Dizide, Elizabeth Olsen ve Paul Bettany, Scarlet Witch / Wanda Maximoff ve süper güçlü bir android olan Vision gibi Marvel süper kahraman rolleriyle yer alıyor.

İkili, bir TV sitcomundan koparılmış normal banliyö hayatları yaşıyor gibi görünüyor ve süper kahraman kimliklerini geride bırakmış durumdalar.


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