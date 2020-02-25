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  4. Pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalya Fatma Damla Altın

Pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalya Fatma Damla Altın

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.02.2020 22:28 | Son Güncelleme

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak, özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalya Fatma Damla Altın

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde bugün başlayan ve 27 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonda piste çıkan Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

Milli sporculardan kadınlarda Sevim Demircan 400 metrede, Edanur Akın ise üç adım atlamada dünya üçüncüsü olarak bronz madalyayı boynuna takarken, 1500 metrede de Muhsine Gezer beşincilik elde etti.

Erkekler 400 metrede Alper Kılınç beşinci, 1500 metrede ise Oğuz Türker altıncı ve Emrah Öztürk sekizinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Damla Altın Pentatlon Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası altın madalya

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