Pep Guardiola, 14. finalinde 13. kupasını aldı

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Manchester City, üst üste 3. sezon kupayı müzesine götürdü.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 20. dakikada Agüero ile 30. dakikada Rodri'den geldi. Aston Villa2nın tek sayısını ise 41. dakikada Samatta kaydetti.

Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.

GUARDIOLA KUPALARA DOYMUYOR

Kariyerinde 14 finale çıkan Pep Guardiola, böylece bu maçla birlikte 13. kez sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza atmış oltu.

Öte yandan İspanyol teknik adam, kariyeri boyunca çıktığı 625 maçta 29 kupa kazanarak, 22 maçta 1 kupa kazanma istatistiğine ulaştı.

PEP GUARDIOLA'NIN KUPALARI

14 kupa / Barcelona

7 Kupa / Bayern Münih

8 kupa / Manchester City

La Liga / 3 kupa

Bundesliga / 3 kupa

Premier Lig / 2 kupa

Şampiyonlar Ligi / 2 kupa

Kulüpler Dünya Kupası / 3 kupa

UEFA Süper Kupa / 3 kupa

İspanya Süper Kupası / 3 kupa

İspanya Kupası / 2 kupa

Almanya Kupası / 2 kupa

FA Cup Kupa

Lig Kupası / 3 kupa

Community Shield / 2 kupa

