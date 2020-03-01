Pep Guardiola, 14. finalinde 13. kupasını aldı

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Manchester City, üst üste 3. sezon kupayı müzesine götürdü.
Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 20. dakikada Agüero ile 30. dakikada Rodri'den geldi. Aston Villa2nın tek sayısını ise 41. dakikada Samatta kaydetti.
Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.
Kariyerinde 14 finale çıkan Pep Guardiola, böylece bu maçla birlikte 13. kez sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza atmış oltu.
Öte yandan İspanyol teknik adam, kariyeri boyunca çıktığı 625 maçta 29 kupa kazanarak, 22 maçta 1 kupa kazanma istatistiğine ulaştı.
14 kupa / Barcelona
7 Kupa / Bayern Münih
8 kupa / Manchester City
La Liga / 3 kupa
Bundesliga / 3 kupa
Premier Lig / 2 kupa
Şampiyonlar Ligi / 2 kupa
Kulüpler Dünya Kupası / 3 kupa
UEFA Süper Kupa / 3 kupa
İspanya Süper Kupası / 3 kupa
İspanya Kupası / 2 kupa
Almanya Kupası / 2 kupa
FA Cup Kupa
Lig Kupası / 3 kupa
Community Shield / 2 kupa
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