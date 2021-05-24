Pep Guardiola canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı

Premier Lig'de Manchester City bir yandan sevinç yaşarken bir yandan hüzün yaşıyor. İngiliz devi sahasında Everton'ı 5 golle geçerken sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacak Serigo Agüero sonradan girdiği oyunda 2 gole imza attı.

Karşılaşmanın ardından Manchester City, 7. lig kupasını aldı. Kutlamalardan sonra City Menajeri Pep Guardiola Sky Sports'a konuştu. Röportaj sırasında Katalan menajere Agüero hakkında düşünceleri soruldu. 10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayan Agüero için Guardiola konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

"O bizim için çok özel bir insan" diyen tecrübeli teknik adam, "Çok hoş biri, bize çok yardım etti. Onun yerine birini koyamayız. Bu kulüp için önemli oyuncular var; Joe Hart, David Silva bu kulübe çok yardımcı oldu. Agüero 20 dakikada kalitesini gösterdi" açıklamalarında bulundu.

