SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Pep Guardiola canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı

Pep Guardiola canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı

24.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'de 2020-21 sezonu bugün oynanan maçlarla son buldu. Haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Manchester City kupasına kavuşurken, efsanesi Sergio Agüero'ya da veda etti.

Pep Guardiola canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı

Premier Lig'de Manchester City bir yandan sevinç yaşarken bir yandan hüzün yaşıyor. İngiliz devi sahasında Everton'ı 5 golle geçerken sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacak Serigo Agüero sonradan girdiği oyunda 2 gole imza attı.

Karşılaşmanın ardından Manchester City, 7. lig kupasını aldı. Kutlamalardan sonra City Menajeri Pep Guardiola Sky Sports'a konuştu. Röportaj sırasında Katalan menajere Agüero hakkında düşünceleri soruldu. 10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayan Agüero için Guardiola konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

"O bizim için çok özel bir insan" diyen tecrübeli teknik adam, "Çok hoş biri, bize çok yardım etti. Onun yerine birini koyamayız. Bu kulüp için önemli oyuncular var; Joe Hart, David Silva bu kulübe çok yardımcı oldu. Agüero 20 dakikada kalitesini gösterdi" açıklamalarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Pep Guardiola, Agüero'nun adresini açıkladıPep Guardiola, Agüero'nun adresini açıkladı
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Fransa'da Türk etkisi! Lille şampiyon oldu

Fransa'da Türk etkisi! Lille şampiyon oldu

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.