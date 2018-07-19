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Cengiz Ünder'e dev talip!

İTALYA HABERLERİ  | 19.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Manchester City'nin Roma'nın genç yıldızı Cengiz Ünder'e talip olduğunu yazdı. Haberde Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın Cengiz Ünder'i yakından takip ettiği vurgulandı.

Cengiz Ünder'e dev talip!

Geçtiğimiz sezon başında Roma'nın Manchester City'nin elinden kaptığı Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, milli futbolcuyu yakından takip ediyor.

Haberde; Guardiola'nın Cengiz Ünder'i beğendiği ancak teklif yapmak için önümüzdeki sezonun sonunu beklediği belirtildi.

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Cengiz Ünder'in Başakşehir'e 13.4 milyon euro ödeyen Roma'nın, milli futbolcuyu en az 2 katına satma kararı aldığı ileri sürüldü. Roma ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Cengiz, geçtiğimiz sezon 32 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı. (Sporx)

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Cengiz Ünder roma Manchester City

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heee inandık ...!
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