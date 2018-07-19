Cengiz Ünder'e dev talip!

Geçtiğimiz sezon başında Roma'nın Manchester City'nin elinden kaptığı Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, milli futbolcuyu yakından takip ediyor.
Haberde; Guardiola'nın Cengiz Ünder'i beğendiği ancak teklif yapmak için önümüzdeki sezonun sonunu beklediği belirtildi.
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Cengiz Ünder'in Başakşehir'e 13.4 milyon euro ödeyen Roma'nın, milli futbolcuyu en az 2 katına satma kararı aldığı ileri sürüldü. Roma ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Cengiz, geçtiğimiz sezon 32 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı. (Sporx)
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